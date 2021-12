Questo pomeriggio per il campionato di serie C si è giocato tra le sfide anche la gara tra il Picerno e la Paganese. La sfida viene vinta dai padroni di casa per 5-3. Per i campani non basta tra gli altri la rete di Giuseppe Guadagni per il momentaneo 1-1. Per il Picerno a segno anche l’ex della sfida Reginaldo.

Fonte: foto imago images