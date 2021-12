SERIE B RISULTATI – Colpo esterno del Brescia, a segno Zerbin ma vince il Monza

In attesa che si giochi lo scontro diretto per il vertice tra il Pisa e il Lecce, si sono giocate altre partite del campionato di serie B. Importante successo esterno del Brescia a Ferrara contro la Spal per 0-2. Il Monza vince nel finale di gara in casa contro il Frosinone con il rigore di Mazzitelli. Per gli ospiti non basta la rete di Zerbin di proprietà del Napoli. Successo interno del Cittadella contro l’Ascoli per 2-0, infine pareggio tra il Pordenone e il Cosenza.

Risultati serie B

Cittadella-Ascoli 2-0

Monza-Frosinone 3-2

Pordenone-Cosenza 1-1

Spal-Brescia 0-2

A cura di Alessandro Sacco