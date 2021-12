SERIE B – Pisa-Lecce 1-0, toscani cinici vincono lo scontro diretto

Questo pomeriggio allo stadio “R. Anconetani” il Pisa ha vinto lo scontro diretto contro il Lecce per 1-0 e scavalca il Brescia al primo posto in classifica. La gara è decisa al dodicesimo della ripresa con il gol di Sibilli. I salentini, con Coda assente per il brutto infortunio subito in settimana, ha costruito palle gol ma è mancato il colpo sotto porta.

PISA-LECCE: 1-0

Marcatori: 57′ Sibilli

Pisa: Andrade, Leverebbe, Caracciolo, Marin, Toure, Nagy, Mastinu (20′ Sibilli), Birindelli, Beruatto, Masucci (65′ Marsura), Gucher © (65′ Lucca). A disposizione: Livieri, Dekic, Berra, Hermannsson, Cohen, Quaini, Di Quinzio, Cisco, Piccinini. Allenatore: L. D’Angelo.

Lecce: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Di Mariano (60′ Rodriguez), Olivieri (79′ Listkowski), Gendrey (84′ Calabresi), Strefezza, Barreca (60′ Gallo), Majer (79′ Helgason), Hjulmand, Dermaku. A disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Bjarnason, Björkengren, Blin, Burnete. Allenatore: M. Baroni

Ammoniti: 16′ Hjulmand, 20′ Gucher, 29′ Barreca, 49′ Nagy, 76′ Majer, 88′ Calabresi, 91′ Lucca

Espulsi:

Recupero: 2pt

Arbitro: Daniele Orsato della sez. di Schio

Assistenti: Alessandro Giallatini della sez. di Roma 2 – Fabiano Preti della sez. di Mantova

IV Ufficiale: Paolo Bitonti della sez. di Bologna

VAR: Rosario Abisso della sez. di Palermo

AVAR: Mauro Galletto della sez. di Rovigo

Fonte: uslecce.it