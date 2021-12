Serie A/La Fiorentina cala il poker alla Salernitana e manda un segnale per la zona Europa

FIORENTINA-SALERNITANA

Nell’anticipo della 17a giornata di Serie A la Fiorentina vuole continuare la sua rincorsa alla zona Europa, e portarsi quinta in classifica in attesa delle altre gare. A Firenze arriva la Salernitana dell’ex Ribery alla ricerca di una vittora che manca da tempo ormai.

PRIMO TEMPO

La partita inizia con una prima fase si studio, molto combattuta a centrocampo con la Fiorentina che cerca di attaccare e la Salernitana attende. La prima occasione della gara è della Fiorentina, cross di Biraghi dalla sinistra, stacca Vlahovic al centro ma il pallone va fuori. Al 28′ azione simile alla precedente, ma dall’altra fascia con Callejon che crossa in mezzo per Gonzalez che colpisce di testa ma manda fuori. Al 31′ la Fiorentina passa in vantaggio: Callejon dalla destra mette al centro, Veseli anticipa tutti ma il pallone arriva a Bonaventura che batte Belec, 1-0. Bel gol del centrocampista viola. A fine primo tempo Belec evita il raddoppio alla Fiorentina che smanaccia la conclusione di Biraghi.

SECONDO TEMPO

Nela ripresa la Fiorentina subito raddoppia, filtrante di Duncan per Vlahovic che porta il pallone e poi fa partire il tiro di sinistro da fuori area che batte Belec. Al 67′ la Salernitana prova a reagire con Delli Carri che si incunea in area e tir di destro, ma ottimo il rifleso di Terracciano e palla in angolo. Al 76′ ancora Salernitana che vuole accorciarla, riparte in contropiede, Bonazzoli scambia con Ribery al centro dell’area, ma il tiro a giro dell’ex viola va alto sulla traversa. Al 79 Simy accorcia ma la posizione dell’attaccante è oltre la linea difensiva dei viola, fuorigioco. All’81’ ci prova ancora Simy che controlla e calcia spalle alla porta, ma è bravo Terracciano a deviare in angolo. All’84’ la Fiorentina cala il tris, Sottil serve Vlahovic al centro che di prima intenzione calcia sotto la traversa e batte Belec, 3-0. Al 90′ la Fiorentina serve il poker: Maleh serve Vlahovic che calcia, ma Belec respinge male e Maleh ha tutto lo spazio per siglare il 4-0. Al triplice fischio la Fiorentina stende i campani ed è momentaneamente quinta in classifica.

TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola(87ìVenuti), Milenkovic(45’Igor), Quarta, Biraghi(87’Terzic); Bonaventura, Torreira, Duncan(79’Maleh); Gonzalez, Vlahovic, Callejon(72’Sottil). All.: Italiano.

A disposizione: Amrabat, Benassi,Cerofolini, Igor, Kokorin, Maleh, Pulgar, Rosati A., Saponara, Sottil, Terzic, Venuti.

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Veseli(34’Delli Carri), Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos(52’Bonazzoli), Obi(62’Schiavone); Ribery; Simy. All.: Colantuono.

A disposizione: Bonazzoli, Delli Carri, Di Tacchio, Fiorillo, Gagliolo, Guerrieri, Jaroszynski, Schiavone.

STADIO: Artemio Franchi, Firenze.

ARBITRI: Ghersini, Capaldo e Yoshikawa, IV: Miele, VAR: Nasca, AVAR: Del Giudice.

RETI: 31’Bonventura(F), 51’e 84’Vlahovic(F), Maleh(F)

NOTE:Ammonito Milenkovic(F), Kastanos(S),

Rec: +2,+4.

A cura di Antonio Bisesti.