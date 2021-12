SERIE A FEMMINILE – Pomigliano-Napoli 2-1, D’Ippolito regala i tre punti alla squadra di Panico

Questa mattina, presso lo stadio “Ugo Gobbato”, si è giocato il derby tra il Pomigliano femminile e il Napoli, gara che valeva tanto per la zona salvezza. Le ragazze di mister Mimmo Panico, sbloccano la gara con bomber Rinaldi che sfrutta al meglio l’assist di Tudisco. Le “pantere” restano in dieci per il rosso ai danni di Giusy Moraca. Le azzurre pareggiano con Goldoni. La partita sembra filare sul pareggio, poi l’argentina D’Ippolito con una serie di dribbling batte Aguirre. Tre punti d’oro per il Pomigliano che sale a quota 13 punti, per il Napoli invece una sconfitta beffarda e che allontana sempre più la permanenza in massima serie.

La Redazione