SERIE A FEMMINIILE RISULTATI – Vittoria esterna della Sampdoria. Pari dell’Inter contro il Sassuolo

In attesa che domani si gioca la sfida tra la Juventus e l’A.c. Milan, oggi è scesa in campo il Sassuolo che pareggia 2-2 sul campo dell’Inter. Le nerazzurre realizzano il gol del pari con Bonetti, per le neroverdi non bastano i gol di Cantore di Dubcova. Per il resto colpo esterno della Sampdoria contro l’Hellas Verona, mentre il Pomigliano vince il derby contro il Napoli per 2-1. Domani un altro derby, stavolta della capitale tra l’A.s. Roma e la Lazio.

Risultati serie A femminile

Pomigliano femminile-Napoli femminile 2-1

Hellas Verona-Sampdoria 1-2

Inter-Sassuolo 2-2

A cura di Alessandro Sacco