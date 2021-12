Robocop farà minutaggio anche in porta. Lo ha “promesso” al suo agente

Lo chiamano Robocop. 1980 minuti senza la grazia di un sospiro. Più altri 540 minuti con la maglia dell’Italia. Impressionante. Uno che gioca da duro senza far male a nessuno, neanche con le parole. Si chiama Giovanni Di Lorenzo e contro il Leicester si è divertito persino a giocare da mediano, dopo aver fatto qualsiasi cosa. «Mi ha promesso persino trenta minuti in porta prima della fine del campionato», ride di gusto Mario Giuffredi che è il suo manager dai tempi dell’Empoli. Difficile che Giuffredi sbagli una scommessa. Lo aveva iniziato a seguire dai tempi della Reggina, prima della sua esplosione. Domani ritrova uno dei suoi maestri, quell’Aurelio Andreazzoli che più di tutti ha puntato su di lui ai tempi dell’Empoli. Una gara speciale per questo instancabile che ha già giocato 28 partite complete: 16 in campionato, 6 in Europa League e altre 6 con l’Italia. In pratica, dal 5 settembre, dove c’è una partita c’è lui. Tre mesi senza mai fare da spettatore. Fonte: Il Mattino