PRIMAVERA 1 – Cagliari-Napoli 3-0, vittoria schiacciante dei sardi

Questa mattina, presso il Centro Sportivo Assemini, il Cagliari ha affrontato il Napoli per la dodicesima giornata di campionato Primavera. I sardi partono forte, sbloccando la gara con Palomba che di testa supera Idasiak. Gli azzurrini non reagiscono, anzi subiscono il raddoppio con Ceter che infila il portiere polacco da posizione defilata. Nella ripresa i partenopei provano a reagire con il tiro di Mercurio, nessun problema per D’Aniello. Il tris arriva con Palomba che deposita la palla in rete da pochi passi, dopo la respinta di Idasiak su cross di Carboni. I sardi arrivano così a 19 punti e aggancia il Napoli in classifica.

CAGLIARI-NAPOLI PRIMAVERA 3-0

CAGLIARI: D’Aniello, Obert, Palomba, Kourfalidis, Desogus (84′ Pulina), Carboni, Ceter (46′ Yanken), Astrand John, Cavuoti (72′ Schirru), Tramoni (72′ Masala), Sulis. A disp.: Lolic, Iovu, Manca, Corsini, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Secci. All.: Roberto Concas.

NAPOLI: Idasiak, Barba (72′ Giannini), Ambrosino (84′ Marranzino), Cioffi, Spavone (84′ Gioielli), Di Dona (56′ Mercurio), Mane, Spedalieri, Marchisano, Vergara, D’Agostino. A disp.: Boffelli, Pesce, Hysaj, De Marco, Toure. All.: Nicolò Frustalupi.

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma (Camilli-Trasciatti)

AMMONITI: Barba (N)

RETI: 19′ e 65′ Palomba, 27′ Ceter

Fonte: cagliaricalcio.com