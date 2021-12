Piotr non sarà l’unico ex domani in Napoli/Empoli

Sarà uno dei più attesi anche nella sfida di domani al Maradona, partita da ex per Piotr (gli altri sono Di Lorenzo e Mario Rui) che con l’Empoli ha giocato due anni, prima di passare al Napoli nell’estate del 2016: il primo campionato con la squadra toscana aveva Sarri come allenatore, che poi ritrovò a Napoli. Ora sulla panchina azzurra c’è Spalletti, grande feeling con il nuovo allenatore: Piotr avverte in pieno la fiducia del tecnico e sta dando il meglio di sé. Brillante la prestazione contro il Leicester, tra i migliori anche nel match precedente con l’Atalanta, suo il gol del momentaneo 1-1 con il doppio tentativo di sinistro. Ora un’altra partita in cui potrà fare la differenza, quella contro l’Empoli di Andreazzoli: Zielinski è pronto a lasciare ancora il segno. Fonte: Il Mattino