Per Di Lorenzo estimatori in tutta Europa, ma il suo contratto è stato blindato da Dela

Per Di Lorenzo Robocop sarà tutto merito di Francesco Sinatti, preparatore atletico del Napoli, che gli ha consentito di non saltare neppure un minuto, di ingoiarsi per intero 28 partite ufficiali. L’ultima, quella col Leicester, a tutto campo. Come se niente fosse. D’altronde, nella frasi di questo favoloso difensore totale, di questo campione che gli anni e la vittoria da titolare nell’ultimo Europeo non hanno scheggiato neanche un po’, si nota orgoglio artigiano e nessun sogno improbabile. «Vuole lo scudetto, lo vuole a ogni costo. Ed è convinto che quest’anno potrà conquistarlo», svela ancora Giuffredi. Il contratto è blindato: il club azzurro ha questa estate esercitato la sua opzione di rinnovo e quindi fino al 2025 è un argomento archiviato. Estimatori ne ha da ogni parte: già dopo l’Europeo in tanti si sono mossi per il difensore azzurro ma senza avere segnali positivi. Fonte: Il Mattino