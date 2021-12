Napoli-Empoli, dubbio in difesa per Spalletti. Doppio trequartista per i toscani

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà l’Empoli per la diciassettesima giornata di campionato. Il tecnico Luciano Spalletti, ancora squalificato, visto che il ricorso è stato respinto, è in totale emergenza, anche se si augura di recuperare Anguissa e Insigne. In difesa ballottaggio Manolas-Juan Jesus, dove il greco cercherà di conquistarsi la maglia da titolare. Per il resto tre rientri dal primo minuto. Ospina in porta, Politano sul lato destro e Mertens in attacco. Per gli ospiti decisa il duo di difesa, sarà composta da Romagnoli e l’ex Luperto. In attacco spazio ai trequartisti Di Francesco e Bajrani alle spalle di Pinamonti. Infine Haas avanti rispetto a Bandinelli.

Fonte: Il Mattino