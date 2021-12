L’arbito Livio Marinelli di Tivoli dirigerà Napoli-Empoli, gara in programma domenica 12 di-cembre alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Marinelli ha diretto 15 gare in Serie A, 5 in questa stagione. Un solo precedente con il Napoli, il successo sul Crotone per 4-0 del dicembre del 2020. Sono sette i precedenti con l’Empoli, con 3 vittorie, due pareggi e due sconfitta.