Lozano, oggi Spalletti avrà novità sull’esterno messicano

Dal grande spavento di giovedì sera contro il Leicester, all’esito negativo del trauma cranico nello scontro con Ndidi. Hirving Lozano e il Napoli possono tirare un sospiro di sollievo, in una stagione per il messicano che è a dir poso sfortunato. Oggi Spalletti e lo staff medico decideranno se ci sarà la convocazione per la sfida contro l’Empoli, oppure far passare ancora dei giorni per precauzione. Stesso discorso vale per Lorenzo Insigne che nell’allenamento mattutino conoscerà il suo destino.

Fonte: tuttosport