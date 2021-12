Al 12esimo minuto del primo tempo, Paulo Dybala è dovuto uscire per l’ennesimo infortunio, che in questi due anni, sono diventati forse troppi. Il calciatore ha accusato un problema al ginocchio destro, prontamente fasciato, che non gli ha permesso di continuare il match, al suo posto è entrato Kaio Jorge. Nei prossimi giorni si saprà l’entità dell’infortunio, anche perchè il 6 Gennaio, ci sarà Juve-Napoli e non avere l’argentino per Allegri sarebbe un problema.