Gli eredi di Diego denunciano l’ex manager Ceci alla procura di Napoli

Le denunce alla Procura di Napoli per truffa aggravata e diffamazione a mezzo stampa sono state presentate dal legale romano che assiste gli eredi di Maradona, cioè i suoi 5 figli. Le denunce sono nei confronti di Stefano Ceci, assistente del Pibe e titolare dei diritti di immagine del Campione, in base a un contratto stipulato tre mesi prima della sua morte, quello che il giudice della successione Luciana Tedesco del Rivero ha ritenuto valido intimando con un provvedimento emesso il 23 novembre agli eredi e al commissario Sebastian Baglietto di non intralciare le attività di Ceci. Il livello dello scontro si è alzato nelle ultime settimane, poco prima dell’esposizione della statua di Maradona realizzata da Ceci e donata al Calcio Napoli affinché fosse sistemata nello stadio intitolato a Diego. Ceci aveva invitato all’evento tutti gli eredi ma il commissario Baglietto ha comunicato che non si sarebbero presentati alla celebrazione del 28 novembre perché era in atto un contenzioso. F. De Luca (Il Mattino)