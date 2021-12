Del Genio, giornalista: “Elmas ha grandi qualità, ma si vedono meno”

Su Tele A, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, ecco le sue parole: “Elmas arriva sempre, spesso non viene servito, ne ricordo tantissime, e qualche volta è stato sfortunato ma era lì anche ad esempio sulla respinta di Handanovic e Elmas era lì pronto a metterla dentro, in finale di Coppa Italia all’ultimo minuto c’era Elmas per il palo. Ha la forza per esserci sempre. Spesso nel calcio se non fai le cose spettacolari e vistose, tipo 4 dribbling di fila o il controllo al volo non vieni notato, lui ha questi inserimenti al buio ed entra per fare gol. Sono grandi qualità, ma si vedono meno”.