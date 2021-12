De Laurentiis applaude l’allenatore: “Spalletti? Mai avuto uno così. A breve andremo alla Farnesina”

«È stata una partita difficile contro una squadra inglese che gioca un calcio diverso da quello a cui siamo abituati», queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli intervenuto questo sera alla presentazione del libro “Napoli, i grandi calciatori” scritto da Valter De Maggio ai Quartieri Spagnoli, commentando la vittoria sul Leicester.

«Avevamo problemi di formazione ma abbiamo fatto di necessità virtù con Zielinski arretrato che smistava palloni. Non abbiamo sfigurato per niente e vinto». «Stiamo registrando 30 episodi che produrrà una piattaforma internazionale e che riguarderanno la storia del Napoli fino ad oggi. Vedrà la luce tra circa un anno e mezzo» – ha continuato De Laurentiis, che ha poi parlato di una gara per omaggiare Maradona – «Il 20 dicembre abbiamo un incontro alla Farnesina per capire se c’è la possibilità di mettere in calendario una gara ogni anno che possa ricordare Diego. Abbiamo diverse date da far conciliare per capire quando fare questa partita». Il ricorso respinto? Inutile commentare ciò che è sotto gli occhi di tutti. Luciano Spalletti, rispetto ad altri allenatori che ho avuto, fin dall’inizio sperimentava e faceva girare la rosa facendo giocare tutti. Alla fine uno si rende conto che non aveva investito male il denaro. Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera da presidente”.

Fonte: ilmattino.it