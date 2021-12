Ceci ha versato 127mila $ sul conto degli eredi di Diego. E’ assistito da uno studio di Bologna

Gli eredi di Maradona si sono affidati a uno studio romano, Ceci è seguito dal professionista bolognese Claudio Minghetti.

«Il nostro assistito ha subito attacchi pesanti sui social nei mesi scorsi e si sente ferito da queste denunce. Siamo serenamente in attesa di una convocazione da parte del pm per poter presentare il documento del giudice della successione che conferma la legittimità dell’operato di Ceci in virtù del contratto sottoscritto nell’agosto 2020», ha spiegato Minghetti. Da parte sua, Ceci, come prevede il contratto, ha versato martedì scorso 127mila dollari sul conto degli eredi, il 50 per cento dei proventi di un accordo pubblicitario, congelati dal tribunale in attesa della decisione su tre istanze di paternità avanzate da presunti figli del Pibe.

Gli eredi hanno a disposizione altri tre giorni per presentare ricorso contro il provvedimento emesso il 23 novembre dal giudice Tedesco del Rivero. Si è intanto attivato Diego Jr, il figlio napoletano di Maradona, chiedendo attraverso il suo legale Luis Rey al giudice della successione di dichiararsi incompetente. Vi è stata un’altra azione legale di Diego Jr, quella nei confronti dell’avvocato Matias Morla, rappresentante del padre, e di suo cognato Maxi Pomargo, che aveva vissuto negli ultimi anni al fianco dell’asso. Secondo quanto pubblicato dal sito Notife.com, nell’esposto ai magistrati di San Isidro che indagano sulla fine del Campione si sottolinea: «Non si può escludere che la morte abbia avuto come vero delitto la causa del piano di espropriazione messo in atto da Morla e Pomargo». F. De Luca (Il Mattino)