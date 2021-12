CdS – Napoli-Empoli, le probabili scelte di mister Spalletti

Domani alle 18,00, al Maradona, il Napoli affronterà l’Empoli, per la 17esima di campionato di Serie A. Dopo la sconfitta con l’Atalanta, gli azzurri sono scivolati al terzo posto, ragion per cui sarà ancora più importante vincere ed accumulare altri tre punti. Il Corriere dello Sport, nella sua versione online prova ad ipotizzare le scelte di mister Spalletti. In particolare, l’ipotesi è quella di una formazione quasi uguale a quella che giocato contro il Leicester. Quasi perchè, probabilmente in attacco ci sarà Mertens che partirà dal primo minuto con Petagna in panchina, e Politano che potrebbe giocare al posto di Lozano.