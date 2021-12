Castelvolturno – Lozano, Insigne ed Anguissa lavorano in gruppo!

Il Napoli questa mattina si è ritrovato a Castelvolturno per riprendere la preparazione in vista del match di domenica alle 18.00 contro l’Empoli. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Come capita da un po’ di tempo a questa parte occhio all’ infermeria. Le ultime, riportate sul sito della SSCN, dicono: Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra. Fabian e Koulibaly hanno svolto terapie e personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Osimhen. Lobotka ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo.