Varriale, un’altra donna lo denuncia: “Mi ha picchiata”

Altri guai per Enrico Varriale, il giornalista Rai già a processo per aver molestato, minacciato e aggredito la ex compagna. L’ex vicedirettore di Rai Sport è stato di nuovo denunciato alla polizia per un episodio che sarebbe successo giovedì sera a Ponte Milvio. La segnalazione arriva da un’altra donna con la quale il professionista aveva una relazione. Al culmine di una violenta lite, Varriale la avrebbe colpita con uno schiaffo, facendole perdere i sensi, secondo il racconto fatto agli inquirenti.