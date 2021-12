Questo pomeriggio il Napoli attendeva la sentenza sulla squalifica per due turni al tecnico Luciano Spalletti, dopo il rosso subito contro il Sassuolo. La Corte d’Appello ha respinto il ricorso, confermando la squalifica del mister di Certaldo che non sarà in panchina contro l’Empoli. L’espulsione contro i neroverdi avvenne per frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro Pezzuto.

