TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Atalanta e Leicester? Ecco dove il Napoli ha brillato di più”

Nel corso della trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Alberto Caccia, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline,com” Alessandro Sacco. “Ieri sera contro il Leicester, sotto la pioggia e con una serie di infortuni, il Napoli ha confermato quanto di buono si era già visto contro l’Atalanta. Una squadra che a mio avviso sta mostrando più varianti a livello tattico e nonostante le avverse condizioni climatiche è stata una partita piacevole. Se si analizza le due sfide, forse a livello tecnico contro gli orobici la prestazione è stata più convincente, più soluzioni e l’attacco alle corsie esterne che hanno messo in difficoltà la squadra di Gasperini. Contro gli inglesi la squadra ha sfruttato le carenze difensive, allargando spesso la manovra, soprattutto nell’inizio dei due tempi. Elmas? Tatticamente la vedo più come mezz’ala, anche se i tecnici lo considerano “anarchico”, ma è difficile trovargli una posizione in campo. Dove forse fatica di più è nel ruolo di Insigne, dove deve dare una mano in difesa, ma certamente mister Spalletti saprà certamente dargli la giusta collocazione. Su Ounas e Zielinski, credo per il primo sta inficiando una serie di infortuni, ma rispetto al passato sta crescendo anche per la squadra. Sul polacco credo che ieri ha disputato una partita da classico regista, senza sbagliare un passaggio e nei recuperi palla. L’Empoli? Una piccola che gioca da grande, sa trovare gli spazi, attaccare gli esterni e tirare dalla distanza. Sarà una gara come contro l’Atalanta, dove conterà la stessa cattiveria e la voglia di ottenere il massimo”.

