Spalletti: si confrontano “Mattino e CorrSport”

Concordi nel voto con motivazioni diverse

7,5 Spalletti (Mattino)

Inizia con il 4-2-3-1 e finisce con la difesa a tre e con Manolas in campo e Di Lorenzo a centrocampo. Ottiene il massimo da tutti e colpisce la capacità di capire i momenti che ha adesso il Napoli: anche nel finale, quando c’è da stringere i denti e in trincea ci sono le seconde linee, non ce ne sta uno che si tira indietro. Affronta a viso aperto gli inglesi, non gli consente mai di alzare i ritmi. Li contiene e li gestisce lui.

Spalletti 7,5 (CdS)

In totale emergenza perde anche Lozano, ma non la qualificazione che festeggia planando sull’acqua: è felice e giustamente soddisfatto di guidare, con maestria tattica, una squadra di guerrieri.