SERIE A FEMMINILE – Il portiere Anna Buhigas ad un passo dal Pomigliano

Il Pomigliano femminile è concentrata per la sfida di domani alle ore 12,30 contro il Napoli, nel derby per la zona salvezza. La compagine campana di mister Panico, però presto potrebbe avere un nuovo portiere nelle prossime settimane. Si tratta dell’estremo difensore spagnolo classe ”94 Anna Buhigas. In Italia ha militato all’Hellas Verona e Tavagnacco, per passare in Spagna con Barcellona, Betis e Huelva. Quest’estate è passato al Vllaznia, giocando la doppia sfida contro la Juventus.

Fonte: tuttocalciofemminile.com