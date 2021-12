SERIE A FEMMINILE – Domenica derby capitolino A.s. Roma-Lazio

Tra domani e domenica si giocherà l’undicesima giornata della serie A femminile e non mancano le sfide di cartello. Si inizierà domani alle ore 12,30 con il derby campano Pomigliano-Napoli, sfida per la zona salvezza. Trasferta a Milano contro l’Inter per il Sassuolo. Domenica altri due derby: A.s. Roma-Lazio Women ed Empoli Ladies-Fiorentina, mentre la Juventus affronterà l’A.c. Milan

Il programma dell’11ª giornata