La prima delle due giornate di squalifica mister Spalletti l’ha già scontata domenica scorsa contro l’Atalanta, ma il Napoli, in merito alla decisione del Giudice Sportivo, dopo l’espulsione di Sassuolo, ha presentato ricorso. L’ Avv. Grassani a Radio Goal ricorda le prossime “tappe” azzurre non sul campo: “Stamattina si valuta il ricorso per Spalletti. Lunedì a Roma alle 16 l’arbitrato per Maksimovic dove ci sarà anche De Laurentiis”.