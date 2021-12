Report allenamento da Castelvolturno – Dopo il successo in Europa League contro il Leicester, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppo. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto del lavoro tecnico in campo.

dal sito ufficiale della SSCN