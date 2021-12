Petagna brilla, fa salire il Napoli. In ombra Lozano, peperino Ounas. Il Mattino vota

5,5 Lozano

Manca il brio, il guizzo: pochi i veri spunti prima di farsi male, Bertrand gli prende ben presto le misure e non aiuta Di Lorenzo su Barnes. Regala la punizione per un fallo su Bartrand da cui nasce il 2-1. Scivola in maniera sventurata e sbatte con la faccia e il naso sul ginocchio di Ndidi.

6,5 Ounas

Firma il primo gol stagionale con un ottimo diagonale, lavora alle spalle, ma anche in copertura, su un gran centrocampista come Ndidi e riesce a trovare sempre spazi importanti. Poi talvolta si addormenta col pallone ma non per gli eccessi di ozio quanto per la voglia di strafare. Che non è mai buona consigliera.

7,5 Petagna

Assist per Elmas, tipo “grazie amico” ma entra anche nell’azione del primo gol in modo fortunoso ed è smagliante nella serata in cui i compagni hanno scarsa reattività quando ci sono sviluppi da palla ferma. Fa scalare la squadra, tiene palla, lavora sporco e poi quando è il momento anche di fino e di classe.