Panchina: assolto giusto giusto il compitino, Malcuit sprecone. I voti de “Il Mattino”

6 Malcuit

Nella complicatissima situazione, mette una pezza piazziandosi alto a destra, esattamente al posto di Lozano. Ma poi è una sorta di pendolino, perché quando il Leicester spinge lui si abbassa sulla linea dei difensori con Di Lorenzo che scala centralmente. Dilapida il gol del 4-2.

6 Mertens

La sua gara inizia al 62’ quando la squadra si tramuta in una specie di legione romana, compatta nel difendere e rapida nel ripartire. Illumina in una serie di ripartenze, quando ha palla lui è in cassaforte anche se non ha mai occasioni per andare al tiro e chiudere la partita con una delle sue meraviglie.

6 Manolas

Certo, sono quei cambi vecchia maniera: un bel difensore in più là nel mezzo per resistere. La difesa col greco passa ovviamente a 3, e anche lui si danna disperatamente per chiudere varchi e possibilità di incursione agli inglesi che spingono con disordine. Alla fine anche lui mette la sua bandiera.