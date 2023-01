ONE STATION RADIO – I. Palmieri: “I risultati del calcio femminile in Italia? I frutti si cominciano a vedere”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, è intervenuto, oltre al direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco, anche l’ex d.g. del Napoli femminile Italo Palmieri. “La Juventus Women? Sta facendo il suo percorso di crescita, come del resto gli altri club con affiliati club maschili e la Nazionale. Quando ero in Federazione proposi all’ora presidente Tavecchio, di effettuare questo processo, all’epoca non c’era tutto questo entusiasmo, ma alla lunga ebbi ragione e i frutti si cominciano a vedere. Sulla questione allenatore e lavoro, credo che c’è da fare un distinguo, quando tu stai a stretto contatto con le ragazze, in generale, c’è un mondo completamente diverso, sia a livello tecnico e fuori dal terreno di gioco. E’ chiaro che come velocità le calciatrici arrivano tre secondi dopo ai giocatori, ma ci sono altri aspetti che invece rendono le donne nel calcio che lo rendono affascinante e appassionante al tempo stesso. Il Napoli femminile? La reputo una mia creatura e del presidente Lello Carlino, di altri preferisco non esprimermi. Mi auguro che si possa salvare e restare qui in serie A”.

