Monti, giornalista: “Le big devono avere paura di affrontare il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Monti, giornalista.

“Sicuramente anche le altre big non vorranno affrontare il Napoli. Logicamente bisogna guardare allo Sheriff e allo Zenit come le due squadre migliori da pescare. Sarà più difficile ancora incontrare il Napoli tra gennaio e febbraio, quando la squadra potrà essere al completo. Dipende molto dallo stato di forma psicofisico e dagli infortuni. Oggi sarebbe un momento buono per prendere il Barcellona ma dopo chissà. Spalletti? Oggi come oggi non incide più di tanto avere o non avere il tecnico in panchina durante la gara. Ci può essere un modo di spronare la squadra diverso o un confronto differente, ormai è più un atto formale che sostanziale. Derby salvezza tra Napoli Femminile e Pomigliano? Appuntamento storico, mai 2 squadre in Serie A. Domani si gioca alle 12:30, sarà una festa per il movimento e le calciatrici di entrambe le squadre”.

Fonte: RadiPuntoNuovo