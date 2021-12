Mancano i titolari? A centrocampo non si soffre, i sostituti son al top

7,5 Elmas

Il primo è facile facile, ma il secondo è strepitoso come il duello con Castagne che lo vede spesso vincitore: sempre nel vivo del gioco, sporca la sua partita con il rinvio sbilenco sul primo gol del Leicester e non sempre trova continuità nella sua azione. Ma il terzo gol azzurro è come un Gronchi rosa.

6,5 Demme

Sembra di vederne due in campo: si sdoppia per cercare sempre di esser vicino alla palla. Rodgers gli piazza addosso Dewsbury Hall: l’italo-tedesco trova lo spazio per qualche interessante proposta offensiva. Qualche errore perdonabiile. Va fuori perché in affanno e pure perché ammonito.

7,5 Zielinski

Le idee partono tutte da lui. Impressiona quando è ispirato Entra in entrambe le reti del Napoli del primo tempo. Soprattutto nel secondo gol, apre il campo per Petagna, risucchiando in un imbuto la scoperta difesa inglese. Vince il duello con Tielemans in maniera super. Fonte: Mattino.it