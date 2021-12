Lozano, dal grande spavento al ritorno a casa

Che la stagione di Hirving Lozano non sia delle migliori, questo lo si deduce sin dal Gold Cup, dove contro El Salvador, si scontrò con il portiere, rischiando seriamente. Ieri, nel corso del primo tempo contro il Leicester, l’esterno messicano va a sbattere contro Ndidi, perde un dente e immobilizzato. Esce in barella tra gli applausi dei tifosi azzurri. Il calciatore nordamericano va al Cardarelli per accertamenti e per fortuna la diagnosi dice commozione celebrale, ma con esito negativo. Lozano poi fa ritorno a casa, dopo il grande spavento.

Fonte: F. Mandarini CdS