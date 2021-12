Le date dei sedicesimi di finale del Napoli in EL

Un Napoli di ferro batte il Leicester e passa il turno di Europa League, da secondo per il successo dello Spartak Mosca con il Legia che ha sbagliato un rigore all’ultimo minuto di recupero. Gli azzurri giocheranno i sedicesimi di finale a febbraio (il 17 l’andata e il 24 il ritorno) contro una delle terze di Champions League (Barcellona, Siviglia e Borussia Dortmund le avversarie più pericolose). Grande il cuore della squadra di Spalletti, prova di straordinario carattere e personalità in una partita giocata in un clima all’inglese (freddo e pioggia) e con i ritmi inglesi contro una formazione di Premier League: il Napoli ha fronteggiato le tante assenze (ben sei indisponibili) con una prova di alto livello agonistico, un mix di intensità e qualità tecnica. Fonte: Il Mattino