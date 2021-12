[Formazioni] Napoli-Empoli: Ospina ritorna tra i pali. L’ex Luperto per la difesa dei toscani

Dopo la serata contro il Leicester, il Napoli da oggi si concentra per la gara interna contro l’Empoli per la quindicesima giornata. In vista del match al “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, mister Spalletti deve fare la conta delle assenze, anche se oggi valuterà le condizioni di Anguissa, Insigne e Fabian Ruiz. In porta ritorna Ospina, mentre Politano prenderà il posto di Lozano e Mertens in attacco. Per i toscani invece diversi ballottaggi, Romagnoli, Haas e Di Francesco i favoriti rispetto a Tonelli, Bandinelli e Cutrone. In difesa giocherà l’ex Luperto.

Fonte: CdS