Elmas eguaglia Marek: “Il ruolo? Decide il mister. Su Italia-Macedonia sarà difficile per entrambi”

L’ultimo centrocampista a segnare due gol in campo internazionale col Napoli era stato Marek Hamsik a Wolfsburg nell’aprile del 2015. Ci è riuscito, di nuovo, Eljif Elmas, che ringrazia Petagna e Di Lorenzo per gli assist e Spalletti per la fiducia ripagata: «Che gioia per me e la squadra, abbiamo dimostrato di essere forti e tutti possono rendersi utili. Spalletti ci ha ricordato il nostro valore – le parole del centrocampista a fine partita – e siamo contenti di averlo dimostrato in campo. Personalmente, gioco dove occorre, cerco sempre di fare bene. So dove mi trovo meglio a giocare ma decide l’allenatore e l’importante è mettersi in mostra. L’obiettivo è continuare a crescere e migliorare. Italia-Macedonia? Sarà difficile per entrambi, speriamo finisca bene per tutti anche se non è possibile» la sua conclusione ironica, col sorriso, sui prossimi playoff per volare in Qatar.

Fonte: CdS