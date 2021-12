Domenica il Napoli affronterà l’Empoli allo stadio Maradona per la 17esima giornata di campionato. Tante le assenze, alle quali si è aggiunta quella di Lozano, e tanti quindi i punti di domanda per la gara di campionato in arrivo. Domani mister Spalletti parlerà, alle ore 13,00 circa, a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSCN, per cercare di sciogliere qualche nodo.