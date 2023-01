De Laurentiis sul ricorso per la squalifica di Spalletti, respinto: “Tutti hanno diritto ad avere un arbitraggio corretto”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine della presentazione del libro di Valter De Maggio, “I grandi calciatori”, soffermandosi tra le altre cose sul ricorso per la squalifica di Spalletti, che è stato respinto. Tuttomercatoweb ne riporta i passaggi importanti. “Non c’è da commentare perché sennò il commento dovrebbe partire dalla notte dei tempi. È inutile che commentiamo ciò che è sotto gli occhi di tutti. Non solo per il Napoli, ma per tutto il calcio italiano. Questo è un problema che supereremo solo quando la Lega sarà indipendente e potrà gestire gli arbitri, come avviene in Inghilterra. Lo diciamo da anni, ma in certe compagini associative c’è la volontà di fare politica. E il voler fare politica distoglie l’attenzione dall’aspetto commerciale, industriale, di protezione democratica. Tutti hanno diritto ad avere un arbitraggio corretto e tutti hanno diritto al ricorso della moviola in campo. Oggi invece una volta la vedono, una volta no, una volta a spizzichi e bocconi. Non c’è una tutela che sia garantista di un gioco corretto e rispettabile, ognuno fa come gli pare e questo non va bene”

Factory della Comunicazione