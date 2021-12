Domenica alle ore 18,00 allo stadio “Maradona”, il Napoli affronterà la rivelazione Empoli per la quindicesima giornata di campionato. Per la sfida in terra campana non mancheranno le telecamere di Dazn che ha designato la coppia di telecronisti.

Segui la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Stefan Schwoch.

Fonte: dazn.com