Chiacchio, avvocato: “Ricorso Spalletti? La squalifica può essere ridotta”

Su Radio Marte, è intervenuto Edoardo Chiacchio, avvocato, ecco le sue parole: “Ricorso per Spalletti? In questo caso la squalifica può essere ridotta aggiungendo un’ammenda. Orientamento spesso manifestato in più occasioni, anche nel caso di Osimhen. Auguriamoci che sia anche questo il caso. Prima dell’udienza di Osimhen dissi che era possibile commutare una giornata in ammenda, come poi si è verificato. Per cui ritengo che possa essere applicata anche in questa peculiare vicenda. Ovviamente siamo al buio degli atti, esprimiamo solo dei pareri su quello che esprime la giurisprudenza. Ammutinamento e lo scenario futuro? Si tratta di arbitrati con lodi a maggioranza. Sicuramente uno di quelli tra Hysaj e Allan saranno appellati in Tribunale, specie il primo. Maksimovic? Essendo ormai delinato lo scenario in cui il collegio arbitrale condanna il calciatore penso che anche il terzo arbitrato si concluderà con la condanna del giocatore”.