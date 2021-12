Centrocampo – La notte di Elmas e Zielinski, Demme stringe i denti

Le partite si vincono a centrocampo, dicono i vecchi saggi. Ed ieri per il Napoli è stato così. Tra i tocchi di classe di Zielinski e la doppietta di Elmas, ma anche grazie ad un Demme che tiene duro. Non è facile non essere al top e mettere “toppe” ai buchi di quelli che…scappano in avanti! Il Cds vota così la mediana azzurra:

Demme 6

Ammira la conclusione del pareggio di Dewsbury-Hall ed è a corto di condizione, ma stringe i denti.

Zielinski 8

Tocchi deliziosi sul prato fradicio e geniale architetto dei tre gol: tormenta Tielemans rubandogli prima il pallone e poi il tempo.

Elmas 7,5

Puntuale sul 2-0, meno sul gol di Evans. Poi, però, firma il 3-2 da rapinatore d’area: e vale la qualificazione, e infine illumina il gelo del Maradona con un cambio super. Stella polare.