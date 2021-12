Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sui social la gara di ieri e il sorteggio per gli spareggi di Europa League: “Bisogna pensare in grande, come grande è la nostra squadra e come grande è la nostra tifoseria! Al sorteggio di Europa League spero di trovare il Barcellona o Porto o Borussia Dortmund per una serata magica al Maradona!”.