A Castellammare gli Oscar del calcio: Insigne il miglior calciatore 2020/21. Premiato anche Spalletti

Scoperto il velo sulla decima edizione degli “Italia Football Awards”, la kermesse che da lunedì 13 a mercoledì 15 accenderà i riflettori su Castellammare, per la premiazione di calciatori, dirigenti, giornalisti, arbitri, contraddistintisi durante la stagione 2020/21. A due anni di distanza dalla nona edizione, che si svolse sempre presso l’Hotel dei Congressi di Castellammare (premiato come miglior allenatore Luciano Spalletti, oggi al Napoli), tornano quindi i premi degli Oscar del calcio Italiano. La presentazione ufficiale della manifestazione questa mattina presso l’aula Consiliare del Comune di Castellammare. Ad aprire con i saluti il Presidente del Consiglio Comunale,

Emanuele D’Apice: «Per Castellammare una grande occasione per aprirsi al di fuori del territorio regionale, per far conoscere le sue bellezze, come Amministrazione non possiamo che essere contenti della scelta di ripetere gli Awards nella nostra città».

A seguire l’assessore allo Sport, Gaetano De Stefano:«Siamo soddisfatti, e come Amministrazione vicini agli organizzatori degli Oscar del calcio, che per tre giorni porranno la nostra città al centro del grande calcio italiano. Abbiamo sposato subito la causa, Castellammare è la città dei grandi campioni, non ultimo Giggio Donnarumma, il portiere della nazionale campione d’Europa che ha voluto ribadire il suo attaccamento per la città che gli ha dato i natali. Tanti calciatori, sportivi, siamo certi della riuscita della kermesse». Francesco Donnarumma, dell’Hotel Europa si è prodigato per l’ospitalità degli oltre centro premiati che saranno a Castellammare.

«Per noi e per il territorio una grande occasione di visibilità». A curare l’immagine degli Award, Felice Biasco, già responsabile marketing della Juve Stabia: «Questo è il luogo ideale per una manifestazione di questo genere, sono convinto che, come due anni or sono, sarà una bellissima manifestazione».

A spiegare i dettagli, l’organizzatore, Donato Alfani: «Lunedì sera le premiazioni degli Oscar – dice -, ma a far da cornice saranno gli incontri che si svolgeranno fin dalla mattina. I convegni su “Sport e Media”, “Sport e Finanza”, Sport e Business Mangement” fino a quello “Sport e Medicina” che chiuderà gli eventi alla presenza, tra gli altri, del dottor Canico, già medico del Napoli”. E proprio gli azzurri saranno mattatori dei premi: «Calciatore dell’anno – conferma Alfani -, è stato eletto Lorenzo Insigne, miglior esterno ancora Di Lorenzo, nella Top 11 c’è Matteo Politano. Senza poi dimenticare, essendo in Campania, Ciro Immobile, bomber del 2020/21. Dispiace solo per Donnarumma, che aveva sognato di ritirare il premio come miglior portiere nella sua città, ma il PSG gli ha negato il permesso per i protocolli Covid. Tanti ancora i premiati, da Cosmi per la cavalcata con la Salernitana, e con lui tanti calciatori granata (come Tutino). Siamo grati a Castellammare per l’ospitalità, ed onorati di aver otto svolgere un’edizione, la decima, davvero speciale». Fonte: mattino.it