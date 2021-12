WOMEN CHAMPIONS – Chelsea-Juventus 0-0, un punto d’oro per le bianconere

Ieri sera a Londra si è giocata la penultima gara della fase a gironi della Women Champions tra il Chelsea e la Juventus. La partita ha visto una sola protagonista, il portiere della compagine bianconera Peyraud-Magnin che neutralizza per lo meno tre interventi. La prima su Cuthbert, con l’aiuto della traversa. Poi su Reiten e su Bright, tre interventi strepitosi dell’estremo difensore francese. Nella ripresa non cambia la musica, ma anche la squadra ospite sfiora la rete con Hurtig, salva il portiere inglese sul primo palo. Finisce con un pari a reti bianche, ma è un punto d’oro che avvicina la Juventus alla qualificazione.

«Avevamo un piano gara, sapevamo di dover difendere contro una grandissima squadra e doverci adattate e siamo state bravissime a resistere e abbiamo portato a casa un punto importante – l’analisi di Mister Montemurro – Non tanti club avrebbero potuto portare a casa questo risultato. Ora dobbiamo continuare a lavorare pensando alle prossime partite»

«Molto importante per noi aver conquistato questo punto, ora con una vittoria possiamo andare avanti e siamo molto felici di questo – così Sofie Junge Pedersen -. Il Chelsea è una squadra molto forte, noi abbiamo lottato tutte insieme oggi»

«Immaginavamo questa partita. Sapevamo che per la maggior parte del tempo la palla l’avrebbero avuta loro, ci teniamo stretto questo pareggio – il commento di Cecilia Salvai -. Sono orgogliosa delle mie compagne, abbiamo sofferto insieme e ci siamo incoraggiate a vicenda, avvicinandoci sempre di più al risultato. Credo che questa unione si sia vista in campo. Sapevamo di non commettere alcun errore e non l’abbiamo commesso. Questo punto ha un valore enorme e ora ci giochiamo l’ultima partita all’Allianz Stadium dove avremo bisogno di tutto l’affetto dei nostri tifosi»

Chelsea – Juventus 0-0

UEFA Women’s Champions League – Group Stage MD5

Kingsmeadow – Kingston (London)

Chelsea: Berger, Bright, Ingle,Carter, Ji (35’ st Leupolz), Reiten, Kirby, Eriksson (Cap), Kerr, Cuthbert, Harder (24’ st England). A disposizione: Musovic, Telford, Nouwen, Fleming, Charles, Spence, Andersson, Fox. Allenatrice: Hayes Emma

Juventus: Peyraud-Magnin, Salvai (Cap), Rosucci, Girelli (28’ st Staskova), Bonansea (47’ st Nilden), Lundorf, Boattin, Pedersen, Hurtig (28’ st Bonfantini), Zamanian (18’ st Caruso), Lenzini. A disposizione: Aprile, Hyyrynen, Gama, Giai, Arcangeli, Beccari, Pfattner. Allenatore: Montemurro Joseph Adrian

Arbitro: Sara Persson SWE (Assistenti: Almira Spahic SWE, Jilan Taher SWE. Quarto ufficiale: Lovisa Johansson SWE)

Ammonite: 41’ st Peyraud-Magnin (J), 43’ st Kerr (C), 46’ st Bonansea (J), 46’ Berger (C)

Ammonito: 51’ st Montemurro (J)

