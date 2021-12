Spalletti studia: il ritorno della difesa a 4 e Lozano sottopunta

Uomini contati per Spalletti, tanti infortunati, assenze pesanti contro il Leicester, recupera il solo Manolas.

Il tecnico torna al 4-2-3-1, al sistema classico di questa stagione. Ha tre dubbi: uno tra Petagna e Mertens come punta centrale, un altro tra Politano e Malcuit come esterno destro e un altro tra Lozano e Ounas come sotto punta. Certi di giocare dall’inizio Zielinski che verrà abbassato dal tecnico azzurro a centrocampo in coppia con Demme e Elmas che invece partirà da esterno sinistro d’attacco. Il polacco e il macedone sono tra gli azzurri più in forma e sono molto funzionali per la loro duttilità tattica al sistema di gioco di Spalletti. Coppia centrale di difesa Rrahmani e Juan Jesus, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui terzini. In attacco dovrebbe partire titolare l’ex atalantino con il belga pronto ad entrare durante la partita ma potrebbe anche essere il contrario. A destra il favorito è Politano, l’altra ipotesi è quella di Malcuit. La vera sorpresa potrebbe essere Lozano da sottopunta, l’altra soluzione è quella di Ounas. A sinistra gioca Elmas che potrà garantire anche un importante contributo in termini di copertura difensiva lungo la fascia.