SKY – Spalletti: “Anima, carattere, personalità, complimenti davvero”

Mister Spalletti, al termine della gara di Europa League che vede il Napoli battere il Leicester e passare il turno, interviene ai microfoni SKY: “Guardi e vedi due gol come quelli che abbiamo preso, ti sembra che vada tutto di traverso, poi vedi quella reazione lì e ti accorgi di quanta personalità c’è...Stavolta bisogna dirlo, un’anima, un carattere, stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, solo grandi complimenti a questi ragazzi. Una vittoria che pesa anche in ottica campionato, tutti trarranno forza da questa partita qui…Oggi avevo davvero gli uomini contati, Politano rientra dal Covid, ha bisogno di riprendersi per bene, oggi lo avrei inserito, ma si è sentito male dopo pranzo, meno male che Manolas era disponibile, altrimenti davvero diventava difficile, ma non puoi farci molto. Elmas sa far bene da tutte le parti, tira sempre fuori il giusto, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo era un po’ dispiaciuto, io gli ho detto che se segnava mi sdraiavo a terra. Non l’ho fatto sul gol, perchè era davvero una brutta figura, l’ho fatto dopo. Il rigore del Legia…non so se gli altri sono fortunati, io lo sono. Tanto”