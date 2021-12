SKY – Elmas: “Notte importante per noi; non so dove mi trovo meglio…”

Elmas, autore di una doppietta che vale il passaggio del turno, a fine gara interviene ai microfoni SKY: “Una notte importante per noi, sono contento per i miei gol, ma soprattutto perchè la squadra va avanti. Stiamo facendo un buon lavoro e stiamo dimostrando che tutti noi possiamo giocare. Italia/Macedonia, sarà difficile anche per l’Italia, speriamo che finisca bene per entrambe, no…non è possibile. Mister Spalletti ci ha detto tante cose, soprattutto che siamo forti e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Non so dove mi trovo meglio a giocare, sinceramente non lo so, so che gioco in ogni posto in cui mi dice il mister. Davvero, non so rispondere, non lo so… “