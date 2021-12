In vista della sfida di sabato alle ore 11,00, presso il Centro Sportivo di Assemini, si giocherà la gara di campionato Primavera per la dodicesima giornata. In vista del match in Sardegna ci saranno tre squalificati: per i rossoblu assente Bruno Conti, mentre per gli azzurri il difensore Costanzo e il centrocampista Saco.

Fonte: legaseriea.it