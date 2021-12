Pampa Sosa: “Sono contento per Ounas, e per l’inserimento di Manolas”

Il Pampa Sosa, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Tutti In Europa, in onda su Canale 21. “E’ stata una bella partita, ho potuto godermi questa vittoria importante. Sono contento per Ounas, e per l’inserimento di Manolas, il Napoli ha bisogno di recuperare qualche centrale. Visto che era difficile qualificarsi, questa vittoria aiuterà il morale, perchè vincere aiuta a vincere”